Скачать Windows через торрент

Windows 10 (v20h2) x64 HSL/PRO by KulHunter v7.2 (esd)
Windows 10 (v20h2) x64 HSL/PRO by KulHunter v7.2 (esd)
Новинка
 Multi Image Tools 3.5.0
Multi Image Tools 3.5.0
Новинка
 Плагин для 3ds Max Multiscatter 1.618 for 3ds Max 2014-2021
Плагин для 3ds Max Multiscatter 1.618 for 3ds Max 2014-2021
Новинка
 ПО для восстановления данных Magic Recovery Software 2021.05 Portable by TryRooM
ПО для восстановления данных Magic Recovery Software 2021.05 Portable by TryRooM
Новинка
 Запись и копирование дисков - BurnAware Professional / Premium 14.3 RePack (& Portable) by Dodakaedr
Запись и копирование дисков - BurnAware Professional / Premium 14.3 RePack (& Portable) by Dodakaedr
Новинка
 Удаленный доступ - TeamViewer 15.16.8.0 RePack (& Portable) by elchupacabra
Удаленный доступ - TeamViewer 15.16.8.0 RePack (& Portable) by elchupacabra
Новинка
 Очистка Windows - Privacy Eraser Free 5.11.0 Build 3883 + Portable
Очистка Windows - Privacy Eraser Free 5.11.0 Build 3883 + Portable
Новинка
 Удаление антивирусов - AV Uninstall Tools Pack 2021.05
Удаление антивирусов - AV Uninstall Tools Pack 2021.05
Новинка
 Настройка Windows - Wise Care 365 Pro 5.6.6.567 RePack (& Portable) by Dodakaedr
Настройка Windows - Wise Care 365 Pro 5.6.6.567 RePack (& Portable) by Dodakaedr
Новинка
 Почтовый клиент - The Bat! Professional Edition 9.3.4 RePack (& Portable) by elchupacabra
Почтовый клиент - The Bat! Professional Edition 9.3.4 RePack (& Portable) by elchupacabra
Новинка
 Полное удаление программ - Soft Organizer Pro 8.18
Полное удаление программ - Soft Organizer Pro 8.18
Новинка
 Создание инсталляционных пакетов - Advanced Installer 18.2 RePack (& Portable) by xetrin
Создание инсталляционных пакетов - Advanced Installer 18.2 RePack (& Portable) by xetrin
Новинка
 Гипсокартон 2010 Pro plus 7.11
Гипсокартон 2010 Pro plus 7.11
Новинка
 Рендеринг в 3ds Max и Cinema 4D - Corona Renderer 6 (Hotfix 2) for 3ds Max 2014-2022
Рендеринг в 3ds Max и Cinema 4D - Corona Renderer 6 (Hotfix 2) for 3ds Max 2014-2022
Новинка
 Spotify 1.1.58.820 Portable by JolyAnderson
Spotify 1.1.58.820 Portable by JolyAnderson
Новинка
 Пошаговый мастер восстановления данных - Hetman Partition Recovery 3.9 Unlimited Edition RePack (& Portable) by elchupacabra
Пошаговый мастер восстановления данных - Hetman Partition Recovery 3.9 Unlimited Edition RePack (& Portable) by elchupacabra
Новинка
 Оптимизация Windows - Ashampoo WinOptimizer 18.00.19 RePack (& Portable) by elchupacabra
Оптимизация Windows - Ashampoo WinOptimizer 18.00.19 RePack (& Portable) by elchupacabra
Новинка
 Загрузчик файлов с докачкой - Internet Download Manager 6.38 Build 22 RePack by KpoJIuK
Загрузчик файлов с докачкой - Internet Download Manager 6.38 Build 22 RePack by KpoJIuK
Новинка
 K-Lite Codec Pack обновление для видеокодеков Update
K-Lite Codec Pack обновление для видеокодеков Update
Новинка
 Антивирус без загрузки системы - Dr.Web LiveDisk 9.0.1 (01.05.2021) (Обновляемая)
Антивирус без загрузки системы - Dr.Web LiveDisk 9.0.1 (01.05.2021) (Обновляемая)
Новинка
Скачать Windows через торрент - программы для Windows!!!

Новые сборки Windows

Windows 10 (v20h2) x64 HSL/PRO by KulHunter v7.2 (esd)
Windows 10 (v20h2) x64 HSL/PRO by KulHunter v7.2 (esd)
Windows 10 2009 3in1 x64 WPI by AG 04.2021 [19043.964]
Windows 10 2009 3in1 x64 WPI by AG 04.2021 [19043.964]
Windows 10 Pro x64 Lite 21H1 build 19043.962 by Zosma
Windows 10 Pro x64 Lite 21H1 build 19043.962 by Zosma
Windows 10 IoT Enterprise Version 20H2 En-Ru-Uk v1 x64 by yahooXXX
Windows 10 IoT Enterprise Version 20H2 En-Ru-Uk v1 x64 by yahooXXX
Windows 10 Enterprise 21H1 LiteX v.21.04.1 by Zab (x64)
Windows 10 Enterprise 21H1 LiteX v.21.04.1 by Zab (x64)
Windows 10 Enterprise x64 Micro 21H1.19043.928 by Zosma
Windows 10 Enterprise x64 Micro 21H1.19043.928 by Zosma
Windows 7 Ultimate for Office Ru x64 v1 by yahooXXX
Windows 7 Ultimate for Office Ru x64 v1 by yahooXXX
Windows 10 20H2 with Update [19042.928] AIO 64in2 (x86-x64) by adguard (v21.04.14)
Windows 10 20H2 with Update [19042.928] AIO 64in2 (x86-x64) by adguard (v21.04.14)
Windows XP Professional SP3 (x86) Integral Edition Апрель 2021
Windows XP Professional SP3 (x86) Integral Edition Апрель 2021
Windows 10 20H2 (19042.928) x64 Home + Pro + Enterprise (3in1) by Brux
Windows 10 20H2 (19042.928) x64 Home + Pro + Enterprise (3in1) by Brux
Windows 7 Ultimate SP1 x64 3in1 OEM April 2021 by Generation2
Windows 7 Ultimate SP1 x64 3in1 OEM April 2021 by Generation2
Windows 10 Enterprise LTSC x64-x86 WPI by AG 04.2021 [17763.1911]
Windows 10 Enterprise LTSC x64-x86 WPI by AG 04.2021 [17763.1911]
Windows 10 Pro for Office Ru x64 v1 20H1 [04/2021] by yahooXXX
Windows 10 Pro for Office Ru x64 v1 20H1 [04/2021] by yahooXXX
Windows 10 Профессиональная 20H2 19042.928 x64 ru by SanLex (edition 2021-04-23)
Windows 10 Профессиональная 20H2 19042.928 x64 ru by SanLex (edition 2021-04-23)
Windows 10 x64 Pro 20H2.19042.928 OEM/ESD April 2021 by Generation2
Windows 10 x64 Pro 20H2.19042.928 OEM/ESD April 2021 by Generation2
Windows 10 Enterprise LTSC x64 17763.1879 April 2021 by Generation2
Windows 10 Enterprise LTSC x64 17763.1879 April 2021 by Generation2
Windows 10 Домашняя 20H2 19042.928 x64 ru by SanLex (edition 2021-04-22)
Windows 10 Домашняя 20H2 19042.928 x64 ru by SanLex (edition 2021-04-22)
Обновленная сборка Windows 7 SP1 х86-x64 by g0dl1ke 21.04.15
Обновленная сборка Windows 7 SP1 х86-x64 by g0dl1ke 21.04.15
Windows 7 Ultimate Ru x86-x64 SP1 NL3 by OVGorskiy 04.2021 2DVD
Windows 7 Ultimate Ru x86-x64 SP1 NL3 by OVGorskiy 04.2021 2DVD
Windows 7 SP1 52in1 (x86/x64) +/- Office 2019 by Eagle123 (04.2021)
Windows 7 SP1 52in1 (x86/x64) +/- Office 2019 by Eagle123 (04.2021)

Windows 10 (v20h2) x64 HSL/PRO by KulHunter v7.2 (esd)

filin17 | 1 комментарий | 396 просмотров
02
05
2021
Windows 10 (v20h2) x64 HSL/PRO by KulHunter v7.2 (esd)
  • 80
3 голосов
WINDOWS
Версия: 7.2
Размер: 4.84 GB
Лекарство: отсутствует
Интерфейс: Русский
Категория: Windows / Windows 10 торрент
Скачать торрент
Windows / Windows 10 торрент

Multi Image Tools 3.5.0

filin17 | 0 комментариев | 1 175 просмотров
02
05
2021
Multi Image Tools 3.5.0
  • 100
1 голосов
WINDOWS
Версия: 3.5.0
Размер: 23.3 MB
Лекарство: не требуется
Интерфейс: Русский, Английский, Китайский, Белорусский, Украинский
Категория: Разные программы
Скачать торрент
Разные программы

Плагин для 3ds Max Multiscatter 1.618 for 3ds Max 2014-2021

filin17 | 0 комментариев | 72 просмотров
02
05
2021
Плагин для 3ds Max Multiscatter 1.618 for 3ds Max 2014-2021
  • 0
0 голосов
WINDOWS
Версия: 1.618
Размер: 104 MB
Лекарство: замена файлов
Интерфейс: Английский
Категория: Графика
Скачать торрент
Графика

ПО для восстановления данных Magic Recovery Software 2021.05 Portable by TryRooM

filin17 | 0 комментариев | 134 просмотров
02
05
2021
ПО для восстановления данных Magic Recovery Software 2021.05 Portable by TryRooM
  • 0
0 голосов
WINDOWS
Версия: 2021.05
Размер: 104 MB
Лекарство: не требуется (инсталлятор уже пролечен)
Интерфейс: Русский, Английский, другие
Категория: Сборник программ
Скачать торрент
Сборник программ

Запись и копирование дисков - BurnAware Professional / Premium 14.3 RePack (& Portable) by Dodakaedr

filin17 | 0 комментариев | 862 просмотров
02
05
2021
Запись и копирование дисков - BurnAware Professional / Premium 14.3 RePack (& Portable) by Dodakaedr
  • 100
2 голосов
WINDOWS
Версия: 14.3
Размер: 60.6 MB
Лекарство: не требуется (инсталлятор уже пролечен)
Интерфейс: Русский, Английский и другие
Категория: Работа с файлами / Портабле
Скачать торрент
Работа с файлами / Портабле

Удаленный доступ - TeamViewer 15.16.8.0 RePack (& Portable) by elchupacabra

filin17 | 0 комментариев | 1 193 просмотров
02
05
2021
Удаленный доступ - TeamViewer 15.16.8.0 RePack (& Portable) by elchupacabra
  • 100
2 голосов
WINDOWS
Версия: 15.16.8.0
Размер: 63.1 MB
Лекарство: не требуется (инсталлятор уже пролечен)
Интерфейс: Русский, Английский, др.
Категория: Интернет / Портабле
Скачать торрент
Интернет / Портабле

Очистка Windows - Privacy Eraser Free 5.11.0 Build 3883 + Portable

filin17 | 0 комментариев | 1 114 просмотров
02
05
2021
Очистка Windows - Privacy Eraser Free 5.11.0 Build 3883 + Portable
  • 0
0 голосов
WINDOWS
Версия: 5.11.0 Build 3883
Размер: 23.7 MB
Лекарство: не требуется
Интерфейс: Русский, Английский, др.
Категория: Утилиты / Портабле
Скачать торрент
Утилиты / Портабле

Удаление антивирусов - AV Uninstall Tools Pack 2021.05

filin17 | 0 комментариев | 1 300 просмотров
02
05
2021
Удаление антивирусов - AV Uninstall Tools Pack 2021.05
  • 100
2 голосов
WINDOWS
Версия: 2021.05
Размер: 400 MB
Лекарство: не требуется
Интерфейс: Русский, Английский
Категория: Безопасность / Утилиты
Скачать торрент
Безопасность / Утилиты

Настройка Windows - Wise Care 365 Pro 5.6.6.567 RePack (& Portable) by Dodakaedr

filin17 | 0 комментариев | 1 249 просмотров
02
05
2021
Настройка Windows - Wise Care 365 Pro 5.6.6.567 RePack (& Portable) by Dodakaedr
  • 100
1 голосов
WINDOWS
Версия: 5.6.6.567
Размер: 17.6 MB
Лекарство: не требуется (инсталлятор уже пролечен)
Интерфейс: Русский, Английский и другие
Категория: Утилиты / Портабле
Скачать торрент
Утилиты / Портабле

Почтовый клиент - The Bat! Professional Edition 9.3.4 RePack (& Portable) by elchupacabra

filin17 | 0 комментариев | 1 453 просмотров
02
05
2021
Почтовый клиент - The Bat! Professional Edition 9.3.4 RePack (& Portable) by elchupacabra
  • 0
0 голосов
WINDOWS
Версия: 9.3.4
Размер: 132 MB
Лекарство: не требуется (инсталлятор уже пролечен)
Интерфейс: Русский, Английский и другие
Категория: Интернет / Портабле
Скачать торрент
Интернет / Портабле
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Сборники программ
ПО для восстановления данных Magic Recovery Software 2021.05 Portable by TryRooM
ПО для восстановления данных Magic Recovery Software 2021.05 Portable by TryRooM
Программы на все случаи жизни - BELOFF 2021.04
Программы на все случаи жизни - BELOFF 2021.04
Сборка софта - BELOFF 2021.04 Minimal
Сборка софта - BELOFF 2021.04 Minimal
Сборник программ - MInstAll v.17.04.2021 By Andreyonohov (ISO)
Сборник программ - MInstAll v.17.04.2021 By Andreyonohov (ISO)
Сборник программ - MInstAll v.17.04.2021 By Andreyonohov (Unpacked)
Сборник программ - MInstAll v.17.04.2021 By Andreyonohov (Unpacked)
Сборка софта - BELOFF 2021.04 Lite
Сборка софта - BELOFF 2021.04 Lite
2k10 Addons аддоны для загрузочного диска 2021-04-01
2k10 Addons аддоны для загрузочного диска 2021-04-01
Сборник программ - BELOFF 2021.03 Medium
Сборник программ - BELOFF 2021.03 Medium
2k10 Live 7.35
2k10 Live 7.35
MInstAll v.21.03.2021 By Andreyonohov (Unpacked)
MInstAll v.21.03.2021 By Andreyonohov (Unpacked)
MInstAll v.21.03.2021 By Andreyonohov (ISO)
MInstAll v.21.03.2021 By Andreyonohov (ISO)
BELOFF 2021.03
BELOFF 2021.03
USB конструктор Jinn'sLiveUSB 9 by Eagle123
USB конструктор Jinn'sLiveUSB 9 by Eagle123
System software for Windows v.3.5.2
System software for Windows v.3.5.2
Сборние программ - BELOFF 2021.02
Сборние программ - BELOFF 2021.02
BELOFF 2021 Minimal
BELOFF 2021 Minimal
BELOFF 2021 Lite
BELOFF 2021 Lite
MInstAll v.22.02.2021 By Andreyonohov (Раздача образом)
MInstAll v.22.02.2021 By Andreyonohov (Раздача образом)
MInstAll v.22.02.2021 By Andreyonohov (Раздача папками)
MInstAll v.22.02.2021 By Andreyonohov (Раздача папками)
Лучшие программы Рунета - BELOFF 2021 Medium
Лучшие программы Рунета - BELOFF 2021 Medium

Скачать Windows через торрент

Площадка - Prog-Top.net создана для того, чтобы вы, уважаемые гости и пользователи сайта, смогли в полном объеме оценить все прелести и возможности операционной системы Windows. Здесь вы сможете скачать Windows 10 через торрент - ультрасовременную операционку будущего, покамест правда разработчики не довели полностью эту версию Windows до ума, но это дело времени, и я не удивлюсь если через пару лет все компьютеры в мире будут пользовать Windows 10.

Можно так же скачать Windows 8 через торрент - не самое удачное творение компании Microsoft, однако многим пользователям нравится именно эта ось и надо отдать должное, она неплохо справляется с поставленными задачами.

Ну а пока Microsoft и инсайдеры обкатывают Windows 10 вам стоит скачать Windows 7 через торрент - проверенную временем и миллионами пользователей операционную систему, на которой без проблем запускаются и отлично работают все программы и игры известные на данный момент.

Не забываем так же скачать Windows XP через торрент, я смотрю в последнее время в сети, появляется все меньше и меньше релизов и сборок Windows XP, а что еще так порадует ваше старенькое железо, как не красивейшая и непритязательная старая добрая Windows XP.

Скачать Windows через торрент и установить ее это еще пол дела, нужно еще обвесить ее всевозможными нужными и ненужными программами, которые вы так же можете скачать через торрент с нащего сайта. Различные плееры и кодеки, программы для очистки и оптимизации работы Windows, драйверы для компьютера - все это пригодится вам для работы, развлечения и общения с величайшим изобретением человечества - Компьютером.

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